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11 Mart 2020, Çarşamba
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ile Jurgen Klopp arasında dikkat çeken selamlaşma

Diego Simeone ile Jurgen Klopp arasında dikkat çeken selamlaşma

son 16 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan zorlu karşılaşma öncesi teknik direktörler Jurgen Klopp ile bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamların maç öncesi el sıkışmak yerine dirsek selamı vermeleri gözlerden kaçmadı.

son 16 turunda 1-0'ın rövanşında İngiliz devi sahasında İspanyol temsilcisi 'i konuk etti.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri birbirlerine başarılar diledi. Bu esnada tecrübeli teknik adamlar el sıkışmak yerine dirsek selamı verdiler.

Bu görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...



  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 00:04
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