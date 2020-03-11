Diego Simeone ile Jurgen Klopp arasında dikkat çeken selamlaşma
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan zorlu karşılaşma öncesi teknik direktörler Jurgen Klopp ile Diego Simeone bir araya geldi. Tecrübeli teknik adamların maç öncesi el sıkışmak yerine dirsek selamı vermeleri gözlerden kaçmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında İngiliz devi Liverpool sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.
Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri birbirlerine başarılar diledi. Bu esnada tecrübeli teknik adamlar el sıkışmak yerine dirsek selamı verdiler.
Bu görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...
- 11.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 00:04
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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