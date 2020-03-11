Diego Simeone ile Jurgen Klopp arasında dikkat çeken selamlaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0'ın rövanşında İngiliz devi Liverpool sahasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.

Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri birbirlerine başarılar diledi. Bu esnada tecrübeli teknik adamlar el sıkışmak yerine dirsek selamı verdiler.

Bu görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte o anlar...





