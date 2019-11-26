Tuchel'i kahkahaya boğan soru: Yanıtlarsam işi bırakmam gerekir!

İspanyol devi Real Madrid ile Paris Saint-Germain'i karşı karşıya getirecek mücadele öncesi, Fransız ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel basın toplantısında soruları yanıtladı.

Alman çalıştırıcı, bir İspanyol gazetecinin "Sizce takım için şu an en önemli futbolcu kim? Neymar mı Mbappe mi?" sorusu üzerine kahkaha atarak, "Bu soruya yanıt verirsem, doğru otele gidip eşyalarımı alıp eve dönmem gerekir. Bu kadarını söyleyim size" dedi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A grubunda lider PSG, deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.