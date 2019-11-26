Tuchel'i kahkahaya boğan soru: Yanıtlarsam işi bırakmam gerekir!
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Real Madrid ile karşı karşıya geleceği maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Thomas Tuchel, İspanyol bir gazetecinin sorduğu soruda kahkaha attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanyol devi Real Madrid ile Paris Saint-Germain'i karşı karşıya getirecek mücadele öncesi, Fransız ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel basın toplantısında soruları yanıtladı.
Alman çalıştırıcı, bir İspanyol gazetecinin "Sizce takım için şu an en önemli futbolcu kim? Neymar mı Mbappe mi?" sorusu üzerine kahkaha atarak, "Bu soruya yanıt verirsem, doğru otele gidip eşyalarımı alıp eve dönmem gerekir. Bu kadarını söyleyim size" dedi.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A grubunda lider PSG, deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.
?? Ligue des Champions— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 26, 2019
?? Le fou rire de Thomas Tuchel suite à une question d'un journaliste espagnol pic.twitter.com/ckc69rpmnn
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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