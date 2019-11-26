Tuchel'i kahkahaya boğan soru: Yanıtlarsam işi bırakmam gerekir! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Tuchel'i kahkahaya boğan soru: Yanıtlarsam işi bırakmam gerekir!

Tuchel'i kahkahaya boğan soru: Yanıtlarsam işi bırakmam gerekir!

Şampiyonlar Ligi'nde 'nin ile karşı karşıya geleceği maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör , İspanyol bir gazetecinin sorduğu soruda kahkaha attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanyol devi ile Saint-Germain'i karşı karşıya getirecek mücadele öncesi, Fransız ekibinin teknik direktörü basın toplantısında soruları yanıtladı.

Alman çalıştırıcı, bir İspanyol gazetecinin "Sizce takım için şu an en önemli futbolcu kim? mı Mbappe mi?" sorusu üzerine kahkaha atarak, "Bu soruya yanıt verirsem, doğru otele gidip eşyalarımı alıp eve dönmem gerekir. Bu kadarını söyleyim size" dedi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A grubunda lider PSG, deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.

  1. 26.11.2019
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