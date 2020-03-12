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12 Mart 2020, Perşembe
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'ne koronavirüs engeli!

Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli!

Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'nın ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından erteleme kararları da birer birer açıklanmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester - City ve Juventus - Lyon maçları ileri bir tarihe ertelendi.

REAL MADRİD BASKETBOL TAKIMINDA KORONAVİRÜS ÇIKMIŞTI

Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 19:57
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