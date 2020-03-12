Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli!
Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı iddia edilmişti.
Bu iddiaların ardından erteleme kararları da birer birer açıklanmaya başlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester - City ve Juventus - Lyon maçları ileri bir tarihe ertelendi.
REAL MADRİD BASKETBOL TAKIMINDA KORONAVİRÜS ÇIKMIŞTI
Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 19:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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