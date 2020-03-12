Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli!

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından erteleme kararları da birer birer açıklanmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanması planlanan Manchester - City ve Juventus - Lyon maçları ileri bir tarihe ertelendi.

REAL MADRİD BASKETBOL TAKIMINDA KORONAVİRÜS ÇIKMIŞTI

Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.