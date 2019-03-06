Real Madrid'e Ajax darbesi! Şampiyonlar Ligi macerası kötü bitti!
06 Mart 2019, Çarşamba
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'e darbesi! macerası kötü bitti!

Real Madrid'e Ajax darbesi! Şampiyonlar Ligi macerası kötü bitti!

, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, son 3 yılın şampiyonu 'i 4-1 yenerek 16 yıl sonra çeyrek finale çıktı.

ve Tottenham, 'nde çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı.

'nin takımı, 'da 2-1 yendiği Ajax ile sahasında karşılaştı. Ajax, Ziyech'in 7 ve Neres'in 18. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax'ın farkı 3'e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaya yol açtı. Hakem , Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.

Real Madrid, Asensio'nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne'nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı Ajax'ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.

TOTTENHAM 8 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE

Alman temsilcisi , deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere'nin Tottenham takımını ağırladı.

Mücadeleyi, Kane'in 49. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Tottenham, 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 07:58
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