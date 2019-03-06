Real Madrid'e Ajax darbesi! Şampiyonlar Ligi macerası kötü bitti!
Ajax, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, son 3 yılın şampiyonu Real Madrid'i 4-1 yenerek 16 yıl sonra çeyrek finale çıktı.
Ajax ve Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla başladı.
İspanya'nin Real Madrid takımı, Hollanda'da 2-1 yendiği Ajax ile sahasında karşılaştı. Ajax, Ziyech'in 7 ve Neres'in 18. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax'ın farkı 3'e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaya yol açtı. Hakem Felix Brych, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.
Real Madrid, Asensio'nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne'nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı Ajax'ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.
Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.
TOTTENHAM 8 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE
Alman temsilcisi Borussia Dortmund, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere'nin Tottenham takımını ağırladı.
Mücadeleyi, Kane'in 49. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Tottenham, 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.
- 06.03.2019
- Güncelleme: 06.03.2019 07:58
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Real Madrid'e Ajax darbesi! Şampiyonlar Ligi macerası kötü bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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