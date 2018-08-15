Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ücret
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenmesiyle, Devler Ligi'nde 2 takım sokma şansımızı kaybettik. Fenerbahçe'nin elenmesiyle UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı da sarı-kırmızılılara kaldı.
HAVUZ GELİRİNİN TAMAMI G.SARAY'A
GELİR 40 MİLYON EURO'YA YAKIN
- 14.8.2018 22:56
- Güncelleme: 15.8.2018 01:43
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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