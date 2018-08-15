Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ücret – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ın kasası dolacak! İşte 'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ücret

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın kasası dolacak! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ücret

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenmesiyle, Devler Ligi'nde 2 takım sokma şansımızı kaybettik. Fenerbahçe'nin elenmesiyle 'dan gelecek yayın gelirinin tamamı da sarı-kırmızılılara kaldı.

    2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak 15 milyon euro kazanacak.

    HAVUZ GELİRİNİN TAMAMI G.SARAY'A
    Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
    Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası ise henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.

    GELİR 40 MİLYON EURO'YA YAKIN
    Bu sezon henüz yayın geliri net olmamakla birlikte daha da yükselecek. Fenerbahçe gruplara kalamadığı için yayın haklarının tamamı Galatasaray'ın kasasına girecek.
    Sarı-kırmızılılar, yayın geliri ve katılım bedeli olarak toplam 37 milyon euro gelir elde edecek.
    1. 14.8.2018 22:56
    2. Güncelleme: 15.8.2018 01:43
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