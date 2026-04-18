Kadıköy'de Rize bayramı

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 4 golle geçen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaelispor'la berabere kalmasının ardından zirveyle puan farkını 2'ye düşürmüştü. Dün Çaykur Rizespor karşısına liderlik için çıkan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarlarına büyük bir şok yaşattı. 47'nci dakikada Sowe'un golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Samet Akaydin'in atılmasının ardından oyunun hakimiyetini eline aldı ve 78'inci dakikada kazanılan penaltıda Anderson Talisca ile skoru 1-1'e getirdi.

90+8'DE GOLÜ YEDİ

Bu golle beraber Kadıköy hareketlendi. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı- lacivertliler, 86'da ise Kerem Aktürkoğlu'yla 2-1 öne geçti. Tribünlerde 'şampiyonluk şarkıları' söylenmeye başlandı. Ancak karşılaşmanın son saniyelerinde Ederson'un büyük hatası sonrasında kafayı vuran Sagnan, Chobani Stadı'nı sessizliğe bürüdü. Maç; 2-2 bitti. Fenerbahçe ayağına gelen liderlik fırsatını elinin tersiyle itti. Galatasaray, bugün Gençlerbirliği karşısında kazanırsa zirvede fark yeniden 4 puana yükselecek.

MECBURi DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre Çaykur Rizespor karşısında zorunlu tek değişik yaptı. İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü tercih etti. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan bedelsiz olarak transfer edilen kaleci Tarık Çetin, eski takımına karşı yedek kulübesinde maça başladı. Tedesco eksiklerin azalması sonrasında altyapıdan sadece bir ismi Çaykur Rizespor karşılamasının kadrosuna aldı. O isim de 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen'di. Kamil'in yanı sıra, Yiğit Efe ve Fred karşılaşmada şans bulamadı.

ÇAĞLAR 6 MAÇ SONRA

F.Bahçe'nin milli stoperi Çağlar, Oosterwolde'nin cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, 6 maç sonra ilk 11'de yer alırken, toplamda ise Süper Lig'de 8'inci defa şans buldu. Çağlar, Sowe'un attığı golde yaptığı hatayla Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

NENE'DEN SERİ SONU

Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 4 gol, 1 asistlik katkı veren Nene, Ç. Rizespor karşısında istenilen performansı sergileyemedi. Malili oyuncu, birçok pozisyonda topu olumlu kullanamayınca Tedesco tarafından ikinci yarıda oyundan alındı. Nene'nin yerine 55'de Musaba oyuna dahil oldu.

İSMAİL YÜKSEK DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayseri maçında yorgunluğu nedeniyle dinlendirilen İsmail Yüksek, Ç. Rize maçıyla birlikte takıma döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu, 70'inci dakikada Cherif'in yerine oyuna girdi. İsmail, sahada kaldığı süre içinde sergilediği performansla takdir kazandı.

SAMET KIRMIZI GÖRDÜ

Samet, F. Bahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıktığı maçı tamamlayamadı. 61'inci dakikada Levent'i iten ve sarı kart gören tecrübeli stoper, 72'de ise Talisca'ya yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kart, sonrasında da kırmızı kart gördü. Karadeniz ekibi, bu sezon üçüncü kez bir maçta eksik kaldı.

KADIKÖY'DE PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Kerem'le sol kanattan atak geliştirdi. Milli oyuncunun ceza sahasına çevirdiği top, savunmadan sekti. F.Bahçeli oyuncular ve taraftarlar bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe oyunu devam ettirdi. Rizespor da 45+3'te penaltı bekledi.

ÜÇ EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında üç oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı olan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Marco Asensio ile Edson Alvarez de karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Asensio'nun Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler unutulmadı. Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı lacivertli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında statta "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar astı.Dün iki takım da sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" ortak pankartıyla çıktı.