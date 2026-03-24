Çaykur Rize uzaktan atıyor

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Çaykur Rizespor, ceza sahası dışından attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşil-mavili ekip, bu alanda attığı 6 golle Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor. Rizespor'un toplamda bulduğu 32 golün 6'sının ceza sahası dışından gelmesi ise hücum gücünün farklı yönlerini ortaya koyuyor. Karadeniz ekibinin bu başarısı özellikle kilitlenen maçlarda önemli bir avantaj sağlıyor.