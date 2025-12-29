CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, 31 yaşındaki Çek futbolcu Vaclav Jurecka ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte kulüp tarafından yapılan açıklama...

29 Aralık 2025 Pazartesi 17:28
Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 31 yaşındaki Çek golcü Vaclav Jurecka'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini duyurdu. İşte kulüp tarafından yapılan resmi açıklama...

'TEŞEKKÜRLER VACLAV JURECKA'

'Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Jurecka'ya, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.'

