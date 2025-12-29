Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 31 yaşındaki Çek golcü Vaclav Jurecka'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini duyurdu. İşte kulüp tarafından yapılan resmi açıklama...
'TEŞEKKÜRLER VACLAV JURECKA'
'Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Jurecka'ya, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.'
