Amaçlarının ligde alt sıralardan kurtulabilmek olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor ile yapacakları maça ilişkin, "Alt sıralardan kurtulduğumuzda da inanın bu çocuklarla, Rize camiasıyla beraber farklı hedefler koymak istiyoruz. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız maç bir başlangıç. Bizim adımıza bir nevi yeni bir milat" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nın değerli bir hedef olduğunu aktaran Uçar, "Çaykur Rizespor olarak bu sene kupada gerçekten güzel hayaller kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.