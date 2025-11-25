Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor maçının mesaisine başladı!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü evinde Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması gerçekleştirdi.
Sahada rondo oyunu ve dayanıklılık içerikli gol vuruşu çalışması yapan Karadeniz ekibi, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
26 Kasım'ı izinli geçirecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına 26 Kasım Çarşamba günü devam edecek.