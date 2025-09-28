Varsa yoksa zafer

Trendyol Süper Lig'de bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, mutlak galibiyet hedefliyor. Süper Lig'de son 2 maçtır bileği bükülmeyen Atmacalar, aralarında oynadıkları son 5 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadığı ve şansının tutmadığı rakibi karşısında, taraftarının da desteğiyle 3 puana ulaşmayı amaçlıyor.
