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Haberler Rizespor Rizespor’da yüzler gülüyor

Rizespor’da yüzler gülüyor

Çaykur Rizespor'da Trabzonspor karşısında alınan 3 puan ve oynanan iyi futbolun sevinci yaşanıyor. Yeşil-mavili takımın Teknik Direktörü İlhan Palut, "Futbolcu kardeşlerimizin daha iyi işler yapabileceğini biliyorduk. Trabzonspor maçında oyuncularımız, neler yapabileceklerini gösterdi. Derbi maçını bir silkelenme olarak görüyorduk. Son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de ligdeki en büyük hedefimiz istikrarı yakalamak" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Rizespor’da yüzler gülüyor
Çaykur Rizespor'da Trabzonspor karşısında alınan 3 puan ve oynanan iyi futbolun sevinci yaşanıyor. Yeşil-mavili takımın Teknik Direktörü İlhan Palut, "Futbolcu kardeşlerimizin daha iyi işler yapabileceğini biliyorduk. Trabzonspor maçında oyuncularımız, neler yapabileceklerini gösterdi. Derbi maçını bir silkelenme olarak görüyorduk. Son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de ligdeki en büyük hedefimiz istikrarı yakalamak" dedi.
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