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David Akintola: Fenerbahçe maçında 3 puana odaklandık

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 25 Ağustos'ta saat 21.45'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Karadeniz temsilcisinin tecrübeli oyuncusu David Akintola, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:06
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David Akintola: Fenerbahçe maçında 3 puana odaklandık

Çaykur Rizesporlu David Akintola, "Ben Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni oyuncularımız da geldi. Takımımız güçlendi. Bunu kullanarak Fenerbahçe maçından 3 puan almaya odaklanmış durumdayız. Ne kaybetmeye ne de beraberlik için sahaya çıkacağız" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 25 Ağustos'ta saat 21.45'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut gözetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, salonda gerçekleştirdikleri ısınma sonrası kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Karadeniz temsilcisinin tecrübeli oyuncusu David Akintola, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karşılaşmadan güzel bir sonuç almak istediklerin söyleyen Nijeryalı oyuncu Akintola, "Nasıl bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Türkiye'deki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacağız. Güzel bir takımları var ama biz de lige iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda evimizde oynamamız bizim için bir avantaj. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Bizim hazırlıklarımız hep aynı. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için en iyi hoca, İlhan hocamızdır. Tabi ki Mourinho ünlü bir hoca. Bizler için önemli olan şey hocamızın bize söyledikleridir. Taraftarlarımıza iyi bir maç izletmek istiyoruz. İyi bir futbol oynuyoruz. Bunu devam ettirerek bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu sezon takımımız gayet iyi bir düzeyde. Yeni oyuncular da geldi. Onlar da takıma iyi bir katkıda bulunuyorlar. Bizler de bu sezon kendimizi geliştirmek istiyoruz. Umarım daha fazla asist ve gole katkıda bulunurum. Kendimden daha fazla ödün vermek istiyorum. Hazırlıklarımız iyi geçti. Hocamız da bana iyi bir destek ve güven veriyor. Ben bu sezonun başlaması için çok heyecanlıydım" dedi.

"3 PUAN ALMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

3 puana odaklandıklarını söyleyen Akintola, "Hedefimiz her zaman aynı. Ligi en yüksek sıralamada bitirmek. Her takım ligi kazanmak ister. Eğer bizim de o kadar şansımız olursa bunun için çabalayacağız. Lig zorlu bir maraton. Bizim bu dönemde taraftarımızdan büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Biz sadece kazanmak istemiyoruz. İyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Bu sezonu umarım güzel bir sonuçla bitiririz. Planımıza devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni oyuncularımız da geldi. Takımımız güçlendi. Bunu kullanarak Fenerbahçe maçından 3 puan almaya odaklanmış durumdayız. Ne kaybetmeye ne de beraberlik için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

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