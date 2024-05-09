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Avrupa aşkına

Rize’nin Arjantinli golcüsü Gaich, “3’te 3 yaparsak Avrupa şansımızın olduğunu düşünüyorum” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Avrupa aşkına

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak Rizespor'da Arjantinli golcü Adolfo Gaich, Avrupa hedeflerinin devamı için kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi. 24 yaşındaki santrfor, ligde geride kalan iki haftada son dakikalarda yedikleri gollerle 4 puan kaybederek Avrupa hayalinden uzaklaştıkları için üzgün olduğunu belirtti. Gaich, "Önümüzdeki 3 maçı kazanırsak Avrupa şansımızın olduğunu düşünüyorum. İlk maçımız Pendikspor. İnşallah kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

KULÜPLER ANLAŞIRSA KALMAK İSTİYORUM

Rus ekibi CSKA Moskova'dan kiralanan Gaich, Rize'de kalmak istediğini belirtti. Tangocu, "Geldiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Burada tüm halk ve çalışanlar çok iyi davrandı. Kalmayı canı gönülden istiyorum. Bu tür durumlar sadece size kalmıyor. Buraya kiralık geldim. Kulüpler arasında görüşmeler gerçekleşecek. Bana sorulursa kalmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Casper
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