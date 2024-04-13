Yolculuğun sonu Avrupa

Rizespor'un 29 yaşındaki Danimarkalı sol beki Casper Hojer, Antalyaspor maçı öncesinde iddialı konuştu. Bu sezon 22 maçta 1 gol, 3 asist katkısı yapan tecrübeli savunmacı, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktanın iyi olduğunu biliyoruz. Yanımızdaki takımların da iyi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar oynamaya çalıştık. Belli bir noktaya kadar geldik. Yolculuğumuzun sonu Avrupa kupaları olacak. Taraftarların isteği de bu yönde. Dünyanın her yerinde taraftarlar en büyük hedefi görür" dedi.