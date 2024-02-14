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Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 26. hafta maçında, 17 Şubat Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:49
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Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Janne-Pekka Laine çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, 15 Şubat Perşembe günü yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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