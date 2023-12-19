Atmaca iddialı

Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen, son olarak Ankaragücü deplasmanından puanla dönen Çaykur Rizespor, Perşembe günü konuk edeceği Pendikspor'a bilendi. Sahasında ikide iki yapan Atmacalar, galibiyet serisini İstanbul temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyor. Teknik direktör İlhan Palut, zor bir maça çıkacaklarını vurgularken, sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"İYİ MÜCADELE ETMELİYİZ"

Pendik'e çok büyük saygı duyduklarını söyleyen İlhan Palut, "Emirhan, kırmızı kart cezalısı olduğu için yok. Atilla, Ankaragücü maçı öncesi sakatlanmıştı. Pendik'in son maçını izlediğimde Kayseri karşısında çok iyi mücadele ortaya koyduklarını gördüm. Sahada iyi mücadele edip, oyunu bize getirecek futbol ortaya koymamız lazım; inşallah keyifli bir mücadele olur ve evimizden güzel sonuçla ayrılırız" diye umut dağıttı.

"OYUNCULAR ŞOKTAYDI!"

İlhan Palut, Ankaragücü maçında hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasıyla ilgili de konuştu. Palut, "Oyuncular çok şaşırdılar ve şok halindeydiler. 'Lig yarışı kısa bir aradan sonra sürecek' dedik ve oyuncularımı bir şekilde o atmosferin dışına çıkarmak istedim" dedi.