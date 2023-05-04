Haberler Rizespor Oğuz Ceylan: Bu camianın hak ettiği yer Süper Lig'dir

Oğuz Ceylan: Bu camianın hak ettiği yer Süper Lig'dir

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor’un başarılı futbolcusu Oğuz Ceylan, Rize'nin hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu söyledi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 18:01
Oğuz Ceylan: Bu camianın hak ettiği yer Süper Lig'dir

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Oğuz Ceylan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Pendikspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Ceylan, "İki devreli maç oldu. İşler istediğimiz gibi gitmedi. İkinci yarı 45 dakikanın 45 dakikası üstün taraf bizdik. Puan ya da puanları arayan bizdik ama olmadı. Avantajımızı yitirdik. Yitirmiş gibi de değiliz, 3 puan öndeyiz. Şu an her şey kendi elimizde. 3'te 3 yapıp garanti Süper Lig'e çıkacak takım biziz. Maçta Pendikspor camiası imalı şeyler gönderdiler ama bunun 3 maç sonrası var. Bunu hatırlatacağım. Tuzlaspor maçı da bizler futbolcu grubu olarak inanmış bir grup var. Psikoloji olarak, istek bakımından, arzu bakımından, her şekilde biz bu şampiyonluğu istiyoruz. Bu camianın burayı hak etmediğini herkese kanıtlamak istiyoruz. Çaykur Rizespor camiası yılların eskitemediği bir yer. Bu takımın, bu camianın hak ettiği yer Süper Lig'dir. Bizler de son 3 maçı final niteliğinde oynayıp, bu kulübü Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyorum. Güzel hoca ekibimiz var. Güzel futbolcu grubumuz var. Ligin bence en kaliteli futbolcu kadrosuna sahibiz. Son 3 hafta bize ihtiyaç olan şey galibiyet. 3'te 3'e kimseye bakmaksızın rakipler bizi bekleyecek. Biz rakipleri beklemeyeceğiz. Onlar bizim puan kaybetmemizi bekleyecek. Şu an her şey bizim elimizde. Buradan en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Tuzlaspor maçında stadı doldurmaları için taraftarlara çağrıda bulunan Oğuz Ceylan, "Ben buraya 11 yıl önce gelmiştim. Burada bir Akhisarspor maçı oynamıştık. İğneyi atsak yere düşmezdi. Öyle bir seyirci kitlesi vardı. Ben aynısını rica ediyorum. Taraftarımızdan rica ediyorum; birlikte mi oluyorsanız, organizasyon mu yapıyorsunuz, ne yapıyorsak birlikte yapalım. Bu stadı dolduralım. Başka Rizespor yok. O yüzden bu maç stadyumu dolduralım. 12. adamı bize hissettirsinler" ifadelerini kullandı.

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