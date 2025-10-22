Guti'den Arda Güler sözleri: Benim kariyerimi geçecek

La Liga resmi sosyal medya hesabında Guti'nin daha önce Arda Güler-Pedri karşılaştırması yaptığı El Clasico'ya özel röportajdan başka bir kesit daha paylaşıldı. 48 yaşındaki efsane isim, "Arda Güler, Real Madrid tarihindeki en iyi 5 orta saha arasına girecektir. Benim kariyerimi geçer." sözleri ile hem İspanyol hem Türk basınında gündem oldu.

TERCİHİNİ ARDA'DAN YANA KULLANMIŞTI

İki yıldız ismi kıyaslayan Guti, tercihini Arda'dan yana kullanmıştı. 20 yaşındaki milli futbolcumuzu hız, dripling, şut, fizik konusunda Pedri'den üstün gören Guti, Pedri'nin üstün yönlerini güç ve mantalite olarak belirledi. Pas ve oyun zekası sorularında ise oyunu ikisinden de yana kullandı.