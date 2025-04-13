Alaves - Real Madrid maçı CANLI (İspanya La Liga) Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Real Madrid deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geliyor.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE ALAVES - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ:
Alaves: Owono, Abqar, Mourino, Sanchez, Tenaglia, Jordan, Blanco, Vicente, Alena, Carlos Martin, Kike
Real Madrid: Courtois, Lucas, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Mbappe, Rodrygo
ALAVES - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alaves - Real Madrid maçı TSİ 17.15'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.