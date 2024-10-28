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Haberler Real Madrid

Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy’de...

Sezonun 21 yaş altındaki en iyi performans gösteren oyuncusuna verilen Kopa Trophy'de sıralama belli oldu. Yılın en iyi genç yeteneği Lamine Yamal olurken milli yıldızımız Arda Güler o listede 2. sırada kendisine yer buldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 23:37 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 23:40
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Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy’de...

Sezonun 21 yaş altındaki en iyi performans gösteren oyuncusuna verilen Kopa Trophy'de heyecan sona erdi.

En iyi genç yetenek ödülü Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın oldu.

Listede milli yıldızımız olan ve İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten Arda Güler, 2. sırada yer aldı.

İŞTE AÇIKLANAN O SIRALAMA:

1) Lamine Yamal

2) Arda Güler

3) Kobbie Mainoo

4) Savinho

5) Pau Cubarsi

YAMAL'IN ÖDÜLÜ ALDIĞI ANLAR:

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