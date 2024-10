Arda Güler'e büyük onur! Kopa Trophy’de...

Sezonun 21 yaş altındaki en iyi performans gösteren oyuncusuna verilen Kopa Trophy'de heyecan sona erdi.

En iyi genç yetenek ödülü Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın oldu.

Listede milli yıldızımız olan ve İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten Arda Güler, 2. sırada yer aldı.

İŞTE AÇIKLANAN O SIRALAMA:

1) Lamine Yamal

2) Arda Güler

3) Kobbie Mainoo

4) Savinho

5) Pau Cubarsi

YAMAL'IN ÖDÜLÜ ALDIĞI ANLAR:

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY! The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/UhOGzLTYCF