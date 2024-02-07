Haberler Real Madrid Barcelona'ya gitmediğine pişman mı? Arda Güler'den flaş transfer cevabı!

Barcelona'ya gitmediğine pişman mı? Arda Güler'den flaş transfer cevabı!

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya atmıştı. Genç yıldız Barcelona’ya gitmediği için pişman olduğu yönündeki çıkan haberlere yanıt verdi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 18:03
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Barcelona'ya gitmediğine pişman mı? Arda Güler'den flaş transfer cevabı!

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler süre alamamasıyla ilgili konuştu.

Barcelona'ya gitmediği için pişman olduğu yönündeki haberlere yanıt veren genç yıldız, Real Madrid'de mutlu olduğunu ifade etti.

"BENİ HİÇ TANIMIYORLAR"

Defansa Central'de yer alan habere göre; teknik ekiple görüşen Arda Güler:, "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in yeteneklerine güvendiğini ancak fiziksel olarak biraz daha gelişmesi gerektiğini istediği yazıldı. Oyuncunun kendisinin de bunun farkında olduğu aktarıldı.

Arda Güler, bu sezon Eflatun-beyazlı formayı 3 maçta giydi.

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