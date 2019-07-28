Gareth Bale'in Çin'e transferi iptal oldu
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın ağır sözlerle eleştirdiği ve takımda kalmayacağını açıkladığı Gareth Bale'in Çin ekibi Jiangsu Suning'e transferi Real Madrid'in anlaşmayı ortadan kaldırmasıyla iptal oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga devi Real Madrid'in formasını giyen ve bu yaz Zidane tarafından istenmediği için takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale, transferini sonlandırmak için Çin'e gitmişti.
BBC'nin ilk kez duyurduğu ve ardından Sky Sport'un da onayladığı habere göre Galli futbolcunun transferi Real Madrid'in anlaşmayı ortadan kaldırmasıyla gerçekleşmedi ve oyuncunun takımda kalacağı ifade edildi. Bu haber kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesine girdi. Zidane ile Bale arasındaki buzların nasıl eriyeceği ise merak konusu oldu.
Gareth Bale'in Jiangsu Suning'e transferi gerçekleşseydi, yıldız futbolcu en çok kazanan isim olacaktı. Çin ekibinin tecrübeli isme haftalık 1 milyon sterlin vereceği öne sürülüyordu.
- 28.07.2019
- Yuto Nagatomo: Türk doktorlar olmasa hayatta kalamazdım | Galatasaray haberleri
- Şenol Güneş Türk takımlarının hazırlık maçlarını izleyecek
- Galatasaray'a süper yerli transfer! Takasla geliyor... | Ertuğrul Ersoy kimdir? Son dakika haberleri
- Ozan Kabak düz koşulara başlıyor
- 303 milyon Euro‘luk fiyasko! Ne yaptın Real Madrid
- Abdullah Avcı hangi ismi veto etti? Beşiktaş son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira sürpriz bir yerde görüntülendi!
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş Alper Potuk kararı!
- Galatasaray'da golcü arayışları son buldu! İmzalar atılıyor
- Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Gareth Bale'in Çin'e transferi iptal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.