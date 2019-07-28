Gareth Bale'in Çin'e transferi iptal oldu - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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'in 'e transferi iptal oldu

Gareth Bale'in Çin'e transferi iptal oldu

Teknik direktör 'ın ağır sözlerle eleştirdiği ve takımda kalmayacağını açıkladığı 'in ekibi 'e transferi 'in anlaşmayı ortadan kaldırmasıyla iptal oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga devi 'in formasını giyen ve bu yaz Zidane tarafından istenmediği için takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan , transferini sonlandırmak için 'e gitmişti.

BBC'nin ilk kez duyurduğu ve ardından Sky Sport'un da onayladığı habere göre Galli futbolcunun transferi Real Madrid'in anlaşmayı ortadan kaldırmasıyla gerçekleşmedi ve oyuncunun takımda kalacağı ifade edildi. Bu haber kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesine girdi. Zidane ile Bale arasındaki buzların nasıl eriyeceği ise merak konusu oldu.

Gareth Bale'in Jiangsu Suning'e transferi gerçekleşseydi, yıldız futbolcu en çok kazanan isim olacaktı. Çin ekibinin tecrübeli isme haftalık 1 milyon sterlin vereceği öne sürülüyordu.


  1. 28.07.2019
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