Gareth Bale'in Çin'e transferi iptal oldu

İspanya La Liga devi Real Madrid'in formasını giyen ve bu yaz Zidane tarafından istenmediği için takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale, transferini sonlandırmak için Çin'e gitmişti.

BBC'nin ilk kez duyurduğu ve ardından Sky Sport'un da onayladığı habere göre Galli futbolcunun transferi Real Madrid'in anlaşmayı ortadan kaldırmasıyla gerçekleşmedi ve oyuncunun takımda kalacağı ifade edildi. Bu haber kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesine girdi. Zidane ile Bale arasındaki buzların nasıl eriyeceği ise merak konusu oldu.

Gareth Bale'in Jiangsu Suning'e transferi gerçekleşseydi, yıldız futbolcu en çok kazanan isim olacaktı. Çin ekibinin tecrübeli isme haftalık 1 milyon sterlin vereceği öne sürülüyordu.





