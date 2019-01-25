Real Madrid Kral Kupası'nda avantaj yakaladı
25 Ocak 2019, Cuma
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'nda avantaj yakaladı

Real Madrid Kral Kupası'nda avantaj yakaladı

İspanya çeyrek finalinin ilk maçında sahasında Girona'yı 4-2 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta , Girona'ya karşısında zorlanarak kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Lucas Vazquez (Dk. 18), (Dk. 42 penaltı ve Dk.77) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı. Girona'nın gollerini ise Choco Lozano (Dk. 7) ve Alex Granell (Dk. 66) kaydetti.

Öte yandan çeyrek finalin bu akşam oynanan diğer maçında Espanyol sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Espanyol karşılaşmanın 27. dakikasında Borja Iglesias ile 1-0 öne geçti. Real Betis'e turda avantaj sağlayan beraberlik golü ise 80. dakikada Antonio Sanabria'dan geldi.

Kupada çeyrek finalin rövanşlarında Real Betis-Espanyol 30 Ocak'ta, Girona-Real Madrid de 31 Ocak'ta karşılaşacak.

  1. 25.1.2019 10:59
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