Leeds United, Real Madrid'den Kiko Casilla'yı transfer etti
Real Madrid'de forma giyen İspanyol kaleci Kiko Casilla, İngiltere'nin Leeds United takımına transfer oldu. Leeds, Casilla ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid'in alt yapısında yetişen başarılı kaleci, kariyerinde Espanyol B, Cadiz, Cartagena ve Espanyol takımlarında forma giydi.
- 17.1.2019 15:19
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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