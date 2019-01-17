Leeds United, Real Madrid'den Kiko Casilla'yı transfer etti
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

, 'den 'yı etti

Leeds United, Real Madrid'den Kiko Casilla'yı transfer etti

'de forma giyen İspanyol kaleci , 'nin takımına oldu. Leeds, Casilla ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Championship takımlarından , kalecisini 'da buldu. İngiliz ekibi, 'in İspanyol eldiveni 'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2023 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyuruldu. Kiko Casilla'nın takımda 33 numaralı forma ile mücadele edeceği belirtildi. Leeds United'ı deneyimli teknik adam çalıştırıyor.

Real Madrid'in alt yapısında yetişen başarılı kaleci, kariyerinde Espanyol B, Cadiz, Cartagena ve Espanyol takımlarında forma giydi.
  1. 17.1.2019 15:19
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Leeds United, Real Madrid'den Kiko Casilla'yı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN