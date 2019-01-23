Dünya'nın sporu! (22.01.19)

MİNDERDE MESAİ



Serbest Güreş Milli Takımı, sezonu Rusya'da düzenlenecek Ivan Yariguin Turnuvası ile açacak. Krasnoyarsk'ta yarın başlayacak organizasyonda milliler; Ahmet Peker (57 kilo), Cengizhan Erdoğan (65 kilo), Yakup Gör (74 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Baki Şahin (97 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) ile mücadele edecek.



23 AY HAPiS VE 18 MiLYON EURO



Uzun süredir İspanya'da vergi kaçırdığı suçlamalasıyla yargılanan Cristiano Ronaldo, dün itirafta bulundu. Mahkemede 2011-2014 yıllar arasında 5.7 milyon euro vergi kaçırdığını kabul eden Portekizli yıldızın cezası da belli oldu. İspanya yargısı, CR7'ye 18.8 milyon euro para, 23 ay da hapis cezası verdi. Bir daha bu suçu işlemesi halinde hapis cezasını çekecek olan Ronaldo, davanın ardından vakit kaybetmeden özel uçakla İtalya'ya geçti.



BOATEGN'DEN TÜRKİYE'YE: "DELİ GİBİ SEVERİM BEN"



Barcelona'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng'ten Türkiye'ye mesaj var. Daha önce de Türkçe şarkılar söylediği paylaşımlarda bulunan yıldız futbolcu, bu kez şu sözleri sarfetti: "Merhaba Türkiye. Nasılsın? Barcelona'dan herkese selamlar. Bir tanem, deli gibi severim."



HAYDİ VAKIFBANK



Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bugün kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz, Montpellier'de oynanacak maçta Beziers'e konuk olacak. Karşılaşma 22.00'de başlayacak. Aydın Belediyesi de saat 22.30'da CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanşında Hermes'e konuk olacak.



SULTANLAR İÇİN BÜYÜK GÜN



Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri bugün belli oluyor. Türkiye, Polonya, Slovakya ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecekk olan turnuvanın grupları saat 14.00'te İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda yapılacak kurayla belirlenecek. 4 grubun yer alacağı bu dev organizasyonda 20 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.



KARŞIYAKA'NIN RAKİBİ SZOLNOKİ



FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, bugün Szolnoki Olaj'ı konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Temsilcimiz, deplasmandaki ilk maçta rakibini 74-70 mağlup etmişti.



YOK ARTIK MADRID!



Uzun süredir Tottenham forması giyen Harry Kane'nin peşinde olan Real Madrid, gözünü kararttı. Daha önce sunduğu 250 milyon euro'luk teklif kabul edilmeyen İspanyol ekibinin bu kez 300 milyon euro önereceği iddia edildi. İspanya basını, İngilizler'in teklifi kabul edeceğini ve kısa süre içinde imzaların atılacağını ileri sürdü.



NADAL RAKİP TANIMADI



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Rafael Nadal rüzgarı... Erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket, Frances Tiafoe'ya şans tanımadı. Rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'likte setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, dev organizasyonda yarı finale kaldı.



TÜRKİYE-SLOVAKYA: 1-1



A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'da karşılaştığı Slovakya ile berabere kaldı. Manavgat'taki Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ece Türkoğlu'nun 21. dakikadaki golüyle öne geçen ay-yıldızlılar, 85'te Slukova'ya engel olamadı.