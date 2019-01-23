Emiliano Sala'ya son veda
Yeni takımı Cardiff için Ada’ya hareket eden Sala’nın içinde olduğu uçak kayboldu. Arjantinli, paylaştığı fotoğrafın altına da şu notu düşmüştü: Son elveda.
Sezon başında G.Saray'ın da gündemine gelen Emiliano Sala'dan gelen haber futbol camiasında büyük üzüntü yaşattı. Yeni takımı Cardiff City için Ada'ya hareket eden Arjantinli futbolcunun içinde bulunduğu uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Fransız Sivil Havacılık Birimi, Sala'nın kaybolan uçakta olduğunu doğrularken, Arjantinli futbolcunun Nantes'taki arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğrafının altına düştüğü not da sevenlerini üzdü.
CARDIFF'TEN AÇIKLAMA
Yaşanacaklardan habersiz olan 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına, "Son elvada" yazdı. Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, yaşanan gelişmelerden dolayı çok endişeli olduklarını belirtip, "Uçağın bağlantısı dün gece (önceki gece) kayboldu. Daha fazlasını söylemek için resmi açıklama bekliyoruz. Sala'nın güvenliğini hakkında endişeliyiz" dedi.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Emiliano Sala'ya son veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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