Emiliano Sala'ya son veda

Sezon başında G.Saray'ın da gündemine gelen Emiliano Sala'dan gelen haber futbol camiasında büyük üzüntü yaşattı. Yeni takımı Cardiff City için Ada'ya hareket eden Arjantinli futbolcunun içinde bulunduğu uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Fransız Sivil Havacılık Birimi, Sala'nın kaybolan uçakta olduğunu doğrularken, Arjantinli futbolcunun Nantes'taki arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğrafının altına düştüğü not da sevenlerini üzdü.



CARDIFF'TEN AÇIKLAMA



Yaşanacaklardan habersiz olan 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına, "Son elvada" yazdı. Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, yaşanan gelişmelerden dolayı çok endişeli olduklarını belirtip, "Uçağın bağlantısı dün gece (önceki gece) kayboldu. Daha fazlasını söylemek için resmi açıklama bekliyoruz. Sala'nın güvenliğini hakkında endişeliyiz" dedi.