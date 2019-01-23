Emiliano Sala'ya son veda
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'ya son veda

Emiliano Sala'ya son veda

Yeni takımı Cardiff için Ada’ya hareket eden Sala’nın içinde olduğu uçak kayboldu. Arjantinli, paylaştığı fotoğrafın altına da şu notu düşmüştü: Son elveda.

Sezon başında G.Saray'ın da gündemine gelen 'dan gelen haber futbol camiasında büyük üzüntü yaşattı. Yeni takımı için Ada'ya hareket eden Arjantinli futbolcunun içinde bulunduğu uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Fransız Sivil Havacılık Birimi, Sala'nın kaybolan uçakta olduğunu doğrularken, Arjantinli futbolcunun Nantes'taki arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğrafının altına düştüğü not da sevenlerini üzdü.

CARDIFF'TEN AÇIKLAMA

Yaşanacaklardan habersiz olan 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına, "Son elvada" yazdı. Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, yaşanan gelişmelerden dolayı çok endişeli olduklarını belirtip, "Uçağın bağlantısı dün gece (önceki gece) kayboldu. Daha fazlasını söylemek için resmi açıklama bekliyoruz. Sala'nın güvenliğini hakkında endişeliyiz" dedi.

  1. 23.1.2019
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