TRANSFER HABERLERİ | Siltaş Yapı Pendikspor'da Oscar Romero ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Paraguaylı futbolcusu Oscar Romero'nun karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Oscar Romero ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Oscar Romero'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.