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TRANSFER HABERLERİ | Siltaş Yapı Pendikspor'da Oscar Romero ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İstanbul temsilcisinde Paraguaylı oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 19:41
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TRANSFER HABERLERİ | Siltaş Yapı Pendikspor'da Oscar Romero ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Paraguaylı futbolcusu Oscar Romero'nun karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Oscar Romero ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Oscar Romero'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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