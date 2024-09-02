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Helal olsun size

Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları’nda ilk 4 günde 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımız alkışlarla ve bayraklarla karşılandı

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Helal olsun size

Paris'teki 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk 4 günde 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 2016 Rio'daki rekoru 4 günde yakalayan sporcularımız alkışlarla karşılandı. Team Türkiye kafilesi tarafından madalya kazanan sporcularımız alkışlar ve ay yıldızlı bayraklarımızla kamp yaptıkları otele geldi.

BAK'TAN MESAJ

Madalya kazanan sporcularımız madalyaları ve Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Tarihi başarı ölümsüzleştirildi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yaptığı paylaşımda "Azim, emek ve mücadele ruhuyla yazdığımız hikâyelerin Paris 2024'te gurur ve mutluluğa dönüştüğü anlardan" diye yazdı.

HAMİDE'DEN 4.'LÜK GELDİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para atletimiz Hamide Doğangün önemli bir başarı elde etti. Hamide Doğangün, mücadelesiyle ayakta alkışlandı, kadınlar T53 800m finalinde 1:51.70'lik derecesiyle oyunların 4'üncüsü oldu.

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