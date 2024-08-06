Haberler Paris 2024

İtalya 3-0 Sırbistan (Maç sonucu ÖZET) | Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi İtalya!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde İtalya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan İtalya, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 23:26 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 23:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya 3-0 Sırbistan (Maç sonucu ÖZET) | Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi İtalya!

South Paris Arena 6'da oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmada İtalya ilk seti 26-24 önde kapattı.

İkinci seti de 25-20'lik skorla kazanan İtalya son sette Sırbistan'a 25-20 üstünlük sağlayarak maçı 3-0 aldı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen taraf oldu.

İtalya yarı finalde Filenin Sultanları ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Tarihinde ilk kez Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile 8 Ağustos'ta karşılaşacak.

F.Bahçe Fransa'da kaybetti!
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
DİĞER
Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu |Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
Buse Tosun'dan bronz madalya!
Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! 22:34
Rivas 'devam' dedi! Rivas 'devam' dedi! 22:22
Milliler İspanya'yı devirdi! Milliler İspanya'yı devirdi! 22:02
Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! 21:36
Fırtına R. Wien maçına hazırlanıyor Fırtına R. Wien maçına hazırlanıyor 21:20
Hatayspor'da G.Saray mesaisi! Hatayspor'da G.Saray mesaisi! 20:44
Daha Eski
Beşiktaş ve G.Saray'a PFDK şoku! Beşiktaş ve G.Saray'a PFDK şoku! 19:24
Trabzonspor'un programı açıklandı! Trabzonspor'un programı açıklandı! 19:02
FENERBAHÇE-LILLE MAÇI CANLI İZLE KESİNTİSİZ FENERBAHÇE-LILLE MAÇI CANLI İZLE KESİNTİSİZ 18:20
F.Bahçe Fransa'da kaybetti! F.Bahçe Fransa'da kaybetti! 18:14
Lille - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu! Lille - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu! 18:01
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi 17:59