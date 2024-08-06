İtalya 3-0 Sırbistan (Maç sonucu ÖZET) | Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi İtalya!

South Paris Arena 6'da oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmada İtalya ilk seti 26-24 önde kapattı.

İkinci seti de 25-20'lik skorla kazanan İtalya son sette Sırbistan'a 25-20 üstünlük sağlayarak maçı 3-0 aldı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen taraf oldu.

İtalya yarı finalde Filenin Sultanları ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Tarihinde ilk kez Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile 8 Ağustos'ta karşılaşacak.