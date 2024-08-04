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Klasik yayda Elif veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk kadınlar klasik yay kategorisinde çeyrek finalde elenen 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, üzgün olduğunu belirterek, "Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak" dedi. Dünya 3 numarası Japon sporcu Nado'yu 4-0 geriden gelip 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Gökkır, Güney Koreli Hunyoung Jeon çeyrek finalde 6-2 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından göz yaşlarını tutamadı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Klasik yayda Elif veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk kadınlar klasik yay kategorisinde çeyrek finalde elenen 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, üzgün olduğunu belirterek, "Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak" dedi. Dünya 3 numarası Japon sporcu Nado'yu 4-0 geriden gelip 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Gökkır, Güney Koreli Hunyoung Jeon çeyrek finalde 6-2 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından göz yaşlarını tutamadı.
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