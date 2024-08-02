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Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler! "Rahatlığım rakipleri tedirgin ediyor"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na atış şekli ile damga vuran ve tüm dünyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç, son olarak dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 12:25
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Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler! "Rahatlığım rakipleri tedirgin ediyor"

Paris 2024 Olimpiat Oyunları'nın adeta ikonik bir ismi haline gelen Yusuf Dikeç, Şevval İlayda ile birlikte 10 metre havalı tabancada kazandığı gümüş madalya ile büyük yankı uyandırmıştı.

Son olarak Yusuf Dikeç, Hürriyet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUSUF DİKEÇ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Rahatlık gibi görünüyor ama içimizde ne fırtınalar kopuyor bilemezsiniz. Ne kadar rahat olduğumu görüyor rakipler, bu onları tedirgin ediyor. Yani aslında o duruşun iki yanı var. Biri doğallık, diğeri meydan okuma.

GÖREV DIŞINDA BEYLİK TABANCASINI TAŞIMIYOR!

Yusuf Dikeç kendisi hakkında verdiği röportajda, beylik tabancasını görev dışında taşımadığını sözlerine ekliyor.

ANTRENÖRÜ YOK!

Dikeç organizasyonlara antrenörüyle katılma şansının olmadığını belirtiyor.

Sözlerine, "Antrenörüm olsaydı ikinci olimpiyatımda madalya kazanırdım. Antrenörün katkısı çok büyük. Sizi, duruşunuzu, eksiklerinizi daha iyi gözlemler. Eksiklerinizi not alır. Çalışma programını hayata geçirir." şeklinde not düşüyor.

"KONSANTRASYON ÇOK ÖNEMLİ"

Yusuf Dikeç son olarak açıklamarını, "Öncelikle duruşunuz çok önemli. Duruş çalışması yapıyorum. Kuru tetik dediğimiz çalışmayı yapıyorum. Bütün bunların yanında konsantrasyon elbette. O an çok önemli." şeklinde noktaladı.

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