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Tartışmalı isim Olimpiyatlarda Busenaz'ın rakibi olabilir!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında Imane Khelif tartışması yaşanıyor. Geçtiğimiz sene cinsiyet uygunluk testini geçemeyen Cezayirli Imane Khelif'in İtalyan rakibi Angela Carini'ye 46. saniyede havlu attırmasının ardından tartışmalar yeniden alevlendi. Çeyrek finale yükselen Cezayirli sporcu, yarı finalde Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olabilir.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 20:43
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Tartışmalı isim Olimpiyatlarda Busenaz'ın rakibi olabilir!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları boks branşında Cezayirli tartışmalı sporcu Imane Khelif, çeyrek finale yükseldi.

Khelif'in karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde çekildi. Khelif'in kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılıyor.

CİNSİYET UYGUNLUK TESTİNİ GEÇEMEMİŞTİ

Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Bu gelişme, Khelif'in olimpiyatlarda yarışmasına dair uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı.

Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi. İtalyan boksör Angela Carini, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı.

ANGELA CARINI'DEN MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Maçın ardından açıklamada bulunan İtalyan boksör Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milli sporcu Busenaz Sürmeneli ve Imane Khelif, çeyrek finalde rakiplerini yenmeleri durumunda yarı finalde eşleşecek.

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