Haberler Paris 2024 Filenin Sultanları'nda Danielle Santarelli: Takımımla gurur duyuyorum!

Filenin Sultanları'nda Danielle Santarelli: Takımımla gurur duyuyorum!

2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ilk maçında 2-0 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Galibiyet sonrası Filenin Sultanları'nda Danielle Santarelli açıklamalarda bulundu ve "Zor bir maç olacağını biliyordum. Galibiyetten dolayı takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:17 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:21
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Filenin Sultanları'nda Danielle Santarelli: Takımımla gurur duyuyorum!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Danielle Santarelli, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İtalyan başantrenör, maçın zor geçtiğini belirterek, "İyi bir şekilde başlamak istiyorduk. Hollanda gibi bir takıma karşı gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk, iyi bir kadroları var. Çok fazla hazırlık maçı oynadılar. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü sırayı aldılar. Bu yüzden zor bir maç olacağını biliyordum. Galibiyetten dolayı takımımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Danielle Santarelli, müsabakaya kötü başladıklarını anlatarak, "Gergindik. Bu dönemde fazla hazırlık maçı oynayamadık çünkü çok fazla sakatlık yaşadık. Hazırlık aşamasında sakatlıklardan dolayı seyahat etmek istemedik. Zehra başta olmak üzere 4-5 sakat oyuncumuz vardı. Bu yüzden en iyi kararın evde kalıp tedavilere devam etmek, çalışmak ve oyunculara rahatlamaları için zaman vermek olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

Grupta ikinci maçlarını Dominik Cumhuriyeti ile yapacaklarını hatırlatan Santarelli, şunları kaydetti:

"Bu maça odaklanmalıyız çünkü onlar da iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Martinez kardeşler hücumda çok iyi. Pena gibi iyi bir oyuncuya da sahipler. Uzun boylu ve yükseğe sıçrayan oyuncuları var, onlara karşı da işimiz kolay değil. Gerçekten iyi bir takım. Castillo dünyanın en iyi lider oyuncularından biri. Dominik'in gerçekten iyi bir takım olduğunu ve iyi bir motivasyonla başlarlarsa, onlara karşı oynamanın çok zor olduğunu unutmamalıyız."

İtalyan başantrenör, kadro tercihi hakkındaki eleştirilerle ilgili, "Bence bu tartışmalar çok saçma. İnsanlar bu takım için en iyisini istiyorsa, doğru şey bu şekilde saldırmak değil. Benim düşündüğüm bu. Açıkçası herkes istediğini söyleyebilir ama şanslıyım çünkü sosyal medyada yazılanları okumuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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