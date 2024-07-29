Haberler Paris 2024 Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay: İnanılmaz bir geri dönüş yaptık!

Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay: İnanılmaz bir geri dönüş yaptık!

2024 Paris Olimpiyatları C Grubu ilk maçında 2-0 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Galibiyet sonrası Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay açıklamalarda bulundu ve "İnanılmaz bir geri dönüş yaptık." şeklinde konuştu. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:21
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Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay: İnanılmaz bir geri dönüş yaptık!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Cansu Özbay, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Cansu Özbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını anlatarak, "İnanılmaz bir geri dönüş yaptık. Aslında normalde olan ruhumuzu sonunda sahaya yansıttık. Yolumuz çok uzun. Bugün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çünkü her sayı için inanılmaz savaştılar. Kalan maçların hiçbiri kolay olmayacak. Bugünkü ruhumuzla oynarsak çok güzel şeyler başarabiliriz." diye konuştu.

Milli oyunculardan Meliha Diken de iyi bir performansla 2-0'dan maçı çevirdiklerine dikkati çekerek, "Hollanda'yı tebrik ederim, gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Galip gelen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. İlk maçlar zordur ama galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. İkinci maçta Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacağız. O maça da iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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