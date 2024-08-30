Haberler Otomobil

Formula 1'de sıradaki durak İtalya!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek. İşte detaylar...

Otomobil Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 10:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1'de sıradaki durak İtalya!

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton ve Lando Norris ikişer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

TAKIMLAR

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74

G.Saray'dan Muslera için flaş karar!
ZEN
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!
İşte 30 Ağustos programı: Önce Anıtkabir sonra Külliye... Başkan Erdoğan tebrikleri kabul edecek
O futbolcu F.Bahçe'den ayrılıyor!
Galatasaray'dan '10 numara' operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Muslera için flaş karar! G.Saray'dan Muslera için flaş karar! 11:15
Üç büyükler iki isim için savaşta! Üç büyükler iki isim için savaşta! 10:29
O futbolcu F.Bahçe'den ayrılıyor! O futbolcu F.Bahçe'den ayrılıyor! 10:21
Ismail Jakobs kimdir? Ismail Jakobs kimdir? 09:33
"Üst düzey bir hakem değil!" "Üst düzey bir hakem değil!" 07:53
Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler! Yazarlardan maçın ardından dikkat çeken sözler! 07:44
Daha Eski
Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu Galatasaray'da ayrılık! Zaha Fransa yolcusu 02:02
Zaha Lyon yolcusu Zaha Lyon yolcusu 01:57
Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu! 01:29
F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! F.Bahçe için İstanbul'a geliyor! 01:29
van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" van Bronckhorst: "Kadromuzu güçlendireceğiz" 01:29
Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! 01:29