Serdar Gürler İspanya’ya – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ’ya

    Serdar Gürler İspanya’ya
    GEÇTİĞİMİZ sezon 'e veda eden 'da, yıldızı parlayan isimlerden 'ya transfer oluyor. ve ile de adı anılan 26 yaşındaki oyuncunun, Huesca ile anlaştığı bildirildi. Bu sezon 'ya yükselen İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Serdar'ın, kulübüne 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli kazandıracağı kaydedildi. Geçen sezon 33 maçta forma giyen sağ kanat, 13 kez gol kaydetmişti.
    1. 5.8.2018
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