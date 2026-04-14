Alperen'in play-off'taki rakibi belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci olarak play-off'lara kaldı. Rockets, play-off ilk turunda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak. Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Boston Celtics'in rakibi olacak.
