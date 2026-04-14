Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da puan kaybı sonrası "Kemerburgaz'da neler oluyor?" sorusu gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında olan Aslan'ın futbolu herkesi şaşırttı. Bu şaşkınlık sonrası "Kemerburgaz'da neler oluyor?" sorusu akıllara geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Cimbom evinde Kocaelispor'a karşı şok bir puan kaybı yaşayınca şampiyonluk mücadelesinde kartlar yeniden dağıtıldı. Kritik puan kaybı sonrası "Kemerburgaz'da büyük bir kriz mi yaşanıyor?" sorusunu getirdi.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'daki düşüşün sebeplerine dair ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

İDDİA 1: TAKIM LİGE ODAKLANMIYOR

Bu sezon fazlasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarı odaklı olan Galatasaray son 16 turuna kalarak beklentileri büyük oranda karşıladı. Ancak Liverpool maçıyla beraber Avrupa defterinin kapanması, Florya'da "sezon bitti" şeklinde bir duygu oluşturdu. 3 yıl üst üste yaşanan şampiyonluğun getirdiği doymuşluk da buna eklenince Okan Buruk artık futbolcuları lig maçlarına motive edemiyor.

İDDİA 2: ICARDI KRİZİ VE DOMİNO ETKİSİ

Okan Buruk bir süredir Mauro Icardi ile soğuk bir savaş yaşıyor. Göztepe'de son bölümde oynatılan Arjantinli yıldız, Kocaeli maçında yenilen golden tam 8 dakika sonra oyuna girebildi. Buruk ve Icardi arasındaki bu soğuk rüzgarlar, Arjantinli yıldıza çok yakın olan futbolcuları olumsuz etkiledi. Son dönemde başta Lucas Torreira, Lemina ve Davinson Sanchez'de yaşanan büyük form düşüklüğünde Okan Buruk-Mauro Icardi krizi çok önemli bir rol oynadı.

İDDİA 3: YERLİLER AYRI YABANCILAR AYRI

Abdülkerim Bardakçı, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Futbolcular olarak biraz daha sorumluluk almalıyız" demişti. Milli futbolcu aslında bu sözüyle, takımdaki bazı yabancı futbolcuları hedef aldı. Kemerburgaz'da son dönemde yerli ve yabancılar arasında ciddi bir kopuş başladı. Özellikle Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılmasının ardından takım içinde yaşanan lider futbolcu problemi, zarar verici gruplaşmaları da beraberinde getirdi.

