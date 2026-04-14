Fenerbahçe'de yönetimden çılgın hamle! Kalan maçlarda...
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya kalan bütün maçlarını kazanırsa uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna kavuşacak. Sarı-lacivertli yönetimden de oynanacak olan maçları öncesi önemli bir karar geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaeli ile 1-1 berabere kalması sonrası zirveyle puan farkını 2'ye indirdi.
Sarı-lacivertli yönetim, 5 hafta kala futbolculara para dopingi yapacak.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi ve galibiyet primleri bugün ödenecek.
Sarı-lacivertli futbolcular, cuma günü oynanacak Rizespor maçı öncesi alacakları primlerle daha da morallenmiş olacak.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, kalan haftalar ve şampiyonluk için de tarihi bir prim hazırlığında.
Bugün yapılacak ödemelerden sonra bu konu ile ilgili de toplantı gerçekleştirilecek.
Yönetim, futbolcuların daha da fazla havaya girmesi için önümüzdeki günlerde 5 maçlık prim paketi ve şampiyonluk primi açıklamayı hedefliyor.