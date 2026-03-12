Alperen’den ‘double double’

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 113-99 yendi. Toyota Center'da oynanan mücadelede Alperen, 14 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı. Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'i 139-129 mağlup etti. Ev sahibinde milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.
NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
