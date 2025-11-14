Alperen Şengün NBA MVP yarışında 9. sıraya çıktı!

NBA'de sezonun MVP yarışında yeni sıralama açıklandı ve Türk basketbolunun gururu Alperen Şengün listeye damga vurdu. Houston Rockets formasıyla sergilediği istikrarlı performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki yıldız pivot, MVP sıralamasında 9. sıraya yükseldi.
Listenin zirvesinde Denver Nuggets'ın üç kez MVP seçilen süper yıldızı Nikola Jokic yer alırken onu Shai Gilgeous-Alexander ve Giannis Antetokounmpo takip etti. Luka Doncic ve Victor Wembanyama ise ilk beşi tamamlayan isimler oldu.
Alperen Şengün, listedeki sıralamada Tyrese Maxey, Donovan Mitchell ve Cade Cunningham gibi önemli yıldızların hemen arkasında kendine yer buldu.
Açıklanan tam MVP sıralaması şöyle:
1) Nikola Jokic
2) Shai Gilgeous-Alexander
3) Giannis Antetokounmpo
4) Luka Doncic
5) Victor Wembanyama
6) Cade Cunningham
7) Donovan Mitchell
8) Tyrese Maxey
9) Alperen Şengün
10) Jalen Brunson