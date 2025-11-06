NBA'de Alperen Şengün fırtınası! Houston Rockets’tan üst üste 5. galibiyet

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

NBA'de normal sezon heyecanı hız kesmeden sürüyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 124-109 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Son haftalarda etkileyici bir form grafiği yakalayan Rockets, Alperen'in liderliğinde parkede üstün bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon All-Star seçilen ve EuroBasket'te adından söz ettiren milli pivot, bu maçta da takımının en önemli kozu oldu.

34 dakika sahada kalan Alperen Şengün, karşılaşmayı 20 sayı, 16 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Özellikle pota altındaki etkinliğiyle rakip savunmayı zorlayan Alperen, takımına hem hücumda hem savunmada büyük katkı sağladı.

Rockets'ta genç yıldız Amen Thompson, 28 sayı ve 10 ribaundla "double-double" yaparak dikkat çekerken Memphis cephesinde Cam Spencer 19 sayı, Ja Morant ise 17 sayı ve 8 asistle mücadele etti.

LAKERS, SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Los Angeles Lakers, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-116 yenerek üst üste 5. maçından da galip ayrıldı.

Luka Doncic'in 35 sayı, 13 asist, 9 ribauntla oynadığı Lakers'ta, Deandre Ayton 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart 17, Rui Hachimura 15 sayılık katkı sağladı.

Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 8 ribaunt, Stephon Castle ve Jeremy Sochan 16'şar sayı, Harrison Barnes ve Julian Champagnie 14'er sayıyla parkeden ayrıldı.

SON ŞAMPİYONU BLAZERS DURDURDU

Sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan son şampiyon Oklahoma City Thunder, ilk yenilgisini Portland Trail Blazers deplasmanında 121-119'luk skorla yaşadı.

Ev sahibi ekipte Deni Avdija 26 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynarken, Jrue Holiday 22, Jerami Grant 20 sayı attı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Shai Gilgeous-Alexander, 80 maç üst üste en az 20 sayı atarak Oscar Robertson'u geçti ve NBA tarihindeki en uzun üçüncü seri rekorunu kırdı.