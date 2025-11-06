NBA'de Alperen Şengün fırtınası! Houston Rockets’tan üst üste 5. galibiyet

NBA'de normal sezon heyecanı hız kesmeden sürüyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 124-109 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Son haftalarda etkileyici bir form grafiği yakalayan Rockets, Alperen'in liderliğinde parkede üstün bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon All-Star seçilen ve EuroBasket'te adından söz ettiren milli pivot, bu maçta da takımının en önemli kozu oldu.
34 dakika sahada kalan Alperen Şengün, karşılaşmayı 20 sayı, 16 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Özellikle pota altındaki etkinliğiyle rakip savunmayı zorlayan Alperen, takımına hem hücumda hem savunmada büyük katkı sağladı.
Rockets'ta genç yıldız Amen Thompson, 28 sayı ve 10 ribaundla "double-double" yaparak dikkat çekerken Memphis cephesinde Cam Spencer 19 sayı, Ja Morant ise 17 sayı ve 8 asistle mücadele etti.
LAKERS, SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Los Angeles Lakers, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-116 yenerek üst üste 5. maçından da galip ayrıldı.
Luka Doncic'in 35 sayı, 13 asist, 9 ribauntla oynadığı Lakers'ta, Deandre Ayton 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart 17, Rui Hachimura 15 sayılık katkı sağladı.
Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 8 ribaunt, Stephon Castle ve Jeremy Sochan 16'şar sayı, Harrison Barnes ve Julian Champagnie 14'er sayıyla parkeden ayrıldı.
SON ŞAMPİYONU BLAZERS DURDURDU
Sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan son şampiyon Oklahoma City Thunder, ilk yenilgisini Portland Trail Blazers deplasmanında 121-119'luk skorla yaşadı.
Ev sahibi ekipte Deni Avdija 26 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynarken, Jrue Holiday 22, Jerami Grant 20 sayı attı.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Shai Gilgeous-Alexander, 80 maç üst üste en az 20 sayı atarak Oscar Robertson'u geçti ve NBA tarihindeki en uzun üçüncü seri rekorunu kırdı.