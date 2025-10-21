CANLI SKOR ANA SAYFA
Basketbolun zirvesi NBA'de rekor yayın haklarıyla yeni sezonun perdesi açılıyor!

NBA, 11 yıllık 76 milyar dolarlık rekor yayın anlaşması yaptı. Sezon içinde 3 maç Meksika, Almanya ve İngiltere’de oynanacak. Play-off’lar 19 Nisan, Finaller 5 Haziran’da başlayacak. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 11:37
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2025-2026 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak.

NBA'in 80. sezonunun açılış gününde iki maç oynanacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyon Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı TSİ 02.30'da ağırlayacak.

Gecenin diğer mücadelesinde LeBron James ve Luka Doncic'i kadrosunda bulunduran Los Angeles Lakers, Stephen Curry'nin öncülük ettiği Golden State Warriors'ı TSİ 05.00'te konuk edecek.

YAYIN HAKLARI ANLAŞMASI 76 MİLYAR DOLARA YENİLENDİ

NBA'de bu sezondan itibaren 11 yıllığına yürürlüğe giren 76 milyar dolarlık yeni yayın hakları anlaşması imzalandı.

Tarihin en büyük yayın anlaşmalarından birine imza atılan NBA'deki ekonomik büyüme, oyuncu maaşlarının da artmasını sağlayacak.

Rockets'taki iki yıllık sözleşmesini tamamlaması halinde kontratlarından elde ettiği gelir yaklaşık 600 milyon dolara ulaşacak Durant, NBA tarihinin en fazla maaş kazanan oyuncusu olacak.

Söz konusu yayın anlaşmasıyla basketbolcuların kontrat gelirlerinin bir milyar dolara ulaşması bekleniyor.

NORMAL SEZONDA 3 MAÇ ABD DIŞINDA OYNANACAK

Normal sezonda 3 karşılaşma, başka ülkelerin ev sahipliğinde oynanacak.

Uluslararası karşılaşmalar kapsamında Detroit Pistons-Dallas Mavericks maçı, 2 Kasım'da Meksika'da, Orlando Magic-Memphis Grizzlies müsabakası, 15 Ocak 2026'da Almanya'da ve Memphis Grizzlies-Orlando Magic maçı, 18 Ocak 2026'da İngiltere'de yapılacak.

PLAY-OFF'LAR 19 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

NBA'de 30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 13 Nisan 2026'da sona erecek.

Konferanslarında ilk 6'ya giren takımlar, doğrudan play-off'lara kalacak. Play-off'lara katılacak son 4 takım ise konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları, 15-18 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Play-off'lar, 16 takımın katılımıyla 19 Nisan, 2026 NBA Finalleri ise 5 Haziran'da başlayacak.

Ayrıca NBA All-Star hafta sonu, 14-16 Şubat 2026 tarihlerinde Los Angeles'taki Intuit Dome'da gerçekleştirilecek.

