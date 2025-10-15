CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Russell Westbrook Sacramento Kings'te!

Russell Westbrook Sacramento Kings'te!

NBA’in efsane isimlerinden Russell Westbrook, serbest oyuncu döneminin sonunda Sacramento Kings ile anlaşmaya vardı. 37 yaşındaki yıldız, kariyerinin 18. sezonunda Kings forması giyecek.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 19:44 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 21:40
Russell Westbrook Sacramento Kings'te!

Dokuz kez NBA All-Star seçilen Russell Westbrook, Sacramento Kings ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Westbrook, resmi olarak takıma bu hafta içinde katılacak.

Geçen sezon Denver Nuggets formasıyla 75 maçta (36'sında ilk beş) oynayan Westbrook, 13.3 sayı, 6.1 asist, 4.9 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. %44.9 saha içi isabet oranıyla oynayan yıldız, kariyerinde ilk kez iki sayılık atışlarda %52 isabet oranına ulaştı.

Son üç sezonda oynadığı 216 maçın 145'inde yedekten gelen Westbrook, bu dönemde her yıl "Yılın Altıncı Adamı" ödülü oylamasında ilk 10'a girmeyi başardı.

Kasım ayında 37 yaşına girecek olan Westbrook, NBA tarihinin en fazla triple-double yapan oyuncusu (203) konumunda. Ayrıca 25.000 sayı, 8.000 ribaund ve 8.000 asist barajını aşan iki oyuncudan biri — diğeri ise LeBron James.

Westbrook, şu ana kadar kariyerinde 26.205 sayı kaydetti ve Oscar Robertson'ı geçip NBA tarihinin en çok sayı atan oyun kurucusu olmak için sadece 506 sayıya ihtiyacı var. Ayrıca kariyer asist sıralamasında sekizinci sırada yer alan Westbrook, 75 asist daha yapması halinde lig tarihinde 10.000 asist barajını geçen sekizinci oyuncu olacak.

Oklahoma City Thunder'dan 2019'da ayrıldığından bu yana Westbrook, altıncı takımıyla sözleşme imzalıyor. Daha önce Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Denver Nuggets formaları giymişti.

SON DAKİKA
