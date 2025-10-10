CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA LeBron James’ten Lakers’a kötü haber! 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

LeBron James’ten Lakers’a kötü haber! 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Los Angeles Lakers’ın süperstarı LeBron James, sağ tarafında yaşadığı siyatik problemi nedeniyle en az üç ila dört hafta forma giyemeyecek. Takımın başantrenörü JJ Redick, durumun ciddi olduğunu ve James’in henüz takımla sahaya çıkmadığını doğruladı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 13:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LeBron James’ten Lakers’a kötü haber! 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, yeni sezon öncesinde sakatlık şoku yaşıyor. Los Angeles Lakers, yıldız oyuncunun sağ tarafında oluşan siyatik sorunu nedeniyle yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağını resmen açıkladı.

Takımın yaptığı duyuruda, 40 yaşındaki süperstarın durumu doğrulanırken koç JJ Redick de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Redick, "Elimizdeki kartlarla oynamak zorundayız. Bu bir talihsizlik ama gerçek bu. Kimse LeBron ile zaman geçirme şansı bulamadı. Bu sadece Deandre Ayton için değil, herkes için geçerli. LeBron şu ana kadar takımla birlikte sahaya çıkmadı, ama durum bu." ifadelerini kullandı.

LeBron James, hazırlık dönemi boyunca hiçbir maça çıkmamış ve kampın ilk günlerinde "kalça bölgesinde sinir tahrişi" nedeniyle antrenman kaçırmıştı. Bu rahatsızlığın daha sonra siyatik problemine dönüştüğü belirtildi.

Dört kez NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu (Finals MVP) seçilen James, açıklanan süreye göre en az beş normal sezon maçını kaçıracak.

NBA'deki rekor 23. sezonuna girmeye hazırlanan LeBron James, son yıllarda genel olarak sağlıklı bir çizgide ilerliyordu. Son iki sezonda 70'ten fazla maçta forma giyen yıldız, geçtiğimiz sezonu 24,4 sayı, 8,2 asist, 7,8 ribaund ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca kariyerinde 21. kez All-Star seçilmiş ve All-NBA İkinci Takımı'na girmeyi başarmıştı.

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
DİĞER
FIFA Dünya Kupası için tarihi hamle! Infantino yeni değişikliği duyurdu...
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı!
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LeBron'dan Lakers’a kötü haber! LeBron'dan Lakers’a kötü haber! 13:19
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:04
Eda Erdem'e BM'den büyük onur! Eda Erdem'e BM'den büyük onur! 13:01
Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... 12:52
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 12:43
Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar Talisca Türkçe şarkı söyledi! İşte o anlar 12:39
Daha Eski
Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Kenan Yıldız için tarihi bonservis! 12:15
Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! 12:10
Çelen: Türk cimnastiği artık... Çelen: Türk cimnastiği artık... 11:55
Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! 11:52
Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? 11:52
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 11:42