LeBron James’ten Lakers’a kötü haber! 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James, yeni sezon öncesinde sakatlık şoku yaşıyor. Los Angeles Lakers, yıldız oyuncunun sağ tarafında oluşan siyatik sorunu nedeniyle yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağını resmen açıkladı.

Takımın yaptığı duyuruda, 40 yaşındaki süperstarın durumu doğrulanırken koç JJ Redick de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Redick, "Elimizdeki kartlarla oynamak zorundayız. Bu bir talihsizlik ama gerçek bu. Kimse LeBron ile zaman geçirme şansı bulamadı. Bu sadece Deandre Ayton için değil, herkes için geçerli. LeBron şu ana kadar takımla birlikte sahaya çıkmadı, ama durum bu." ifadelerini kullandı.

LeBron James, hazırlık dönemi boyunca hiçbir maça çıkmamış ve kampın ilk günlerinde "kalça bölgesinde sinir tahrişi" nedeniyle antrenman kaçırmıştı. Bu rahatsızlığın daha sonra siyatik problemine dönüştüğü belirtildi.

Dört kez NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu (Finals MVP) seçilen James, açıklanan süreye göre en az beş normal sezon maçını kaçıracak.

NBA'deki rekor 23. sezonuna girmeye hazırlanan LeBron James, son yıllarda genel olarak sağlıklı bir çizgide ilerliyordu. Son iki sezonda 70'ten fazla maçta forma giyen yıldız, geçtiğimiz sezonu 24,4 sayı, 8,2 asist, 7,8 ribaund ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca kariyerinde 21. kez All-Star seçilmiş ve All-NBA İkinci Takımı'na girmeyi başarmıştı.