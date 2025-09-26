Alperen Şengün NBA’de 25. sırada

NBA'de yeni sezon heyecanının başlamasına kısa bir süre kala ESPN, en iyi 100 oyuncusu listesini yayınlamaya başladı. Houston Rockets' ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün de listede kendine yer buldu.
NBA'de yeni sezon heyecanının başlamasına kısa bir süre kala ESPN, en iyi 100 oyuncusu listesini yayınlamaya başladı. Houston Rockets' ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün de listede kendine yer buldu. 2021'de 1. tur 16. sıradan draft edilerek NBA'e adım atan ve bu sezon ligde 5. sezonunu geçirecek olan Houston Rockets'ın 23 yaşındaki yıldız uzunu Şengün, ESPN'in sezonun en iyi 100 oyuncu listesinde 25. sırada kendine yer buldu. Şengün, geçen sezon NBA'de All-Star seçilirken, 2025 EuroBasket'te de gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımız'ın başarısında önemli pay sahibi olup sergilediği performansla turnuvanın en iyi 5'ine seçilmişti.