Draymond Green’den Alperen Şengün’e övgü: “Gerçek bir oyuncu, sadece bir tavsiyem var"

Baron Davis ile gerçekleştirdiği podcast programında konuşan Green, Rockets'ın genç yıldızları Alperen Şengün ve Amen Thompson'ı övgüyle anlattı. Amen Thompson için "Sert, anı yaşayan ve atletik. Özel biri olma potansiyeline sahip" ifadelerini kullanan Green, Şengün'e ise ayrı bir parantez açtı.

Alperen'in oyun karakterinden etkilendiğini belirten Green, şu sözlerle ona olan saygısını dile getirdi:

"Şengün'e çok büyük saygı duydum. Playoff serileri, gerçek oyuncularla sahte olanları ayırır. Ya birine karşı bütün saygınızı yitirirsiniz ya da fazlasıyla kazanırsınız. Alperen gerçek biri. Hiç geri adım atmadı, fiziksel oynadı. Henüz 23 bile olmadı ve buna rağmen oyunun her anında mücadele etti. Pek çok kişi onun ne kadar genç olduğunu unutuyor."

Green, tecrübeli bir oyuncu olarak Şengün'e tek bir tavsiyede bulunduğunu da belirtti:

"Veteranı olsaydım ona biraz daha az flop yapmasını söylerdim. Teması bu kadar dramatize ettiğinde benim gibi savunmacılar bundan beslenir. Oysa o zaten fiziksel oynayabiliyor. Gerçekten özel biri olabilir."

Temmuz ayında 23 yaşına girecek olan Alperen Şengün, Playoff serisinde Rockets'ın sayı, asist, ribaund ve top çalma lideri olmayı başardı.