Haberler NBA DALLAS MAVERICKS 111-LOS ANGELES CLIPPERS 120 (MAÇ SONUCU ÖZET)

DALLAS MAVERICKS 111-LOS ANGELES CLIPPERS 120 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i deplasmanda 120-111'lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Clippers'ta 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Kahwi Leonard, takımını galibiyete taşıdı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DALLAS MAVERICKS 111-LOS ANGELES CLIPPERS 120 (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'de normal sezon heyecanı gece oynanan 10 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 120-111 yenerek üst üste 9. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Clippers'ta 30 sayı, 10 ribaund, 5 asistle double-double yapan Kahwi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Norman Powell 21 sayı, 3 ribaund, James Harden da 17 sayı, 11 asistle katkı sağladı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 10 rbaund ve 10 asistlik triple-double performasıyla, Tim Hardaway Jr.'ın 21 sayısı yeterli olmadı.

Bu sonuçla Los Angeles Clippers, 17. galibiyetine ulaşırken, Dallas Mavericks 11. yenilgisini yaşadı.

ALPEREN'Lİ HOUSTON, ATLANTA'YA MAĞLUP OLDU

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks'a 134-127'lik skorla mağlup oldu.

Atlanta'da Trae Young 30 sayı, 14 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken, Bogdan Bogdanovic 22 sayı, 5 asist, Dejounte Murray de 21 sayı, 5 asist üretti.

Houston'da ise Jabari Smith Jr.'ın 34 sayı, 13 ribaundu ile Fred VanVleet'in 32 sayı, 15 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 26 dakika parkede kaldığı karşılaşmada 14 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers 124 - Utah Jazz 116

Indiana Pacers 144 - Charlotte Hornets 113

Orlando Magic 106 - Miami Heat 115

Philadelphia 76ers 127 - Minnesota Timberwolves 113

Brooklyn Nets 102 - New York Knicks 121

Toronto Raptors 104 - Denver Nuggets 113

Chicago Bulls 124 - Los Angeles Lakers 108

Houston Rockets 127 - Atlanta Hawks 134

Dallas Mavericks 111 - Los Angeles Clippers 120

Sacramento Kings 119 - Boston Celtics 144

DİĞER
Aile boyu atlı karınca keyfi! Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi!
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında gerilim büyüyor: İzmir ve İstanbul'da "aday" savaşları! Bir kazık da Muharrem İnce'ye!
G.Saray'da Sanchez gelişmesi! F.Bahçe derbisinde...
Meğer Sanchez G.Saray için o takımı reddetmiş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NBA'de Joel Embiid'den 51 sayı
Warriors Celtics'i uzatmada devirdi!
Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 4A, 4B, 4C'liler ne kadar zam alacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Clippers seriyi 9 maça çıkarttı! Clippers seriyi 9 maça çıkarttı! 11:26
F.Bahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar... F.Bahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar... 11:19
Fenerbahçe Beko ALBA Berlin deplasmanında! Fenerbahçe Beko ALBA Berlin deplasmanında! 11:08
NBA'de Joel Embiid'den 51 sayı NBA'de Joel Embiid'den 51 sayı 11:07
Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? 11:07
G.Saray'da Sanchez gelişmesi! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'da Sanchez gelişmesi! F.Bahçe derbisinde... 11:02
Daha Eski
Al Nassr - Al Ettifaq maçı ne zaman? Al Nassr - Al Ettifaq maçı ne zaman? 11:01
Al Akhdoud - Al Shabab maçı ne zaman? Al Akhdoud - Al Shabab maçı ne zaman? 10:55
Anadolu Efes'in rakibi Baskonia! Anadolu Efes'in rakibi Baskonia! 10:49
Galatasaray'a transferde kötü haber! Galatasaray'a transferde kötü haber! 10:40
Meğer Sanchez G.Saray için o takımı reddetmiş! Meğer Sanchez G.Saray için o takımı reddetmiş! 10:39
Okan Buruk'un 6. derbi sınavı! Okan Buruk'un 6. derbi sınavı! 10:35