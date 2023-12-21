DALLAS MAVERICKS 111-LOS ANGELES CLIPPERS 120 (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'de normal sezon heyecanı gece oynanan 10 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'i 120-111 yenerek üst üste 9. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Clippers'ta 30 sayı, 10 ribaund, 5 asistle double-double yapan Kahwi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Norman Powell 21 sayı, 3 ribaund, James Harden da 17 sayı, 11 asistle katkı sağladı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 10 rbaund ve 10 asistlik triple-double performasıyla, Tim Hardaway Jr.'ın 21 sayısı yeterli olmadı.

Bu sonuçla Los Angeles Clippers, 17. galibiyetine ulaşırken, Dallas Mavericks 11. yenilgisini yaşadı.

ALPEREN'Lİ HOUSTON, ATLANTA'YA MAĞLUP OLDU

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks'a 134-127'lik skorla mağlup oldu.

Atlanta'da Trae Young 30 sayı, 14 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken, Bogdan Bogdanovic 22 sayı, 5 asist, Dejounte Murray de 21 sayı, 5 asist üretti.

Houston'da ise Jabari Smith Jr.'ın 34 sayı, 13 ribaundu ile Fred VanVleet'in 32 sayı, 15 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 26 dakika parkede kaldığı karşılaşmada 14 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers 124 - Utah Jazz 116

Indiana Pacers 144 - Charlotte Hornets 113

Orlando Magic 106 - Miami Heat 115

Philadelphia 76ers 127 - Minnesota Timberwolves 113

Brooklyn Nets 102 - New York Knicks 121

Toronto Raptors 104 - Denver Nuggets 113

Chicago Bulls 124 - Los Angeles Lakers 108

Houston Rockets 127 - Atlanta Hawks 134

Dallas Mavericks 111 - Los Angeles Clippers 120

Sacramento Kings 119 - Boston Celtics 144