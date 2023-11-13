Haberler NBA Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü

Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, bu sezonki üstün performansı nedeniyle ligin en değerli oyuncularından Nikola Jokic tarafından övüldü.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü

Geçen sezon çıktığı 82 maçın 60'ını kaybederek ligin en kötü performanslarından birine imza atan Houston Rockets, bu sezon ise çok farklı bir görüntü sergiliyor.

Sezona kötü başlayarak ilk 3 maçını kaybetmesinin ardından Alperen Şengün önderliğinde ritmini bulan Rockets, çıktığı son 6 karşılaşmayı da kazanarak Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Rockets'ın ağırladığı geçen sezonun şampiyonu Denver Nuggets'ı 107-104 yendiği son maçının ardından konuk ekibin yıldızı Nikola Jokic ile başantrenörü Michael Malone, milli oyuncudan övgüyle bahsetti.

NBA'in iki kez en değerli oyuncusu (MVP) ve geçen sezon NBA Final serisinin MVP'si seçilen Sırp yıldız Jokic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rockets'ın Alperen Şengün'ün üzerinden oyun kurmasının, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu, tüm organizasyona fayda sağlayacak çünkü o bencil olmayan bir oyuncu. Takımı için oynamak ve pas vermek istiyor. Top Alperen'in elindeyken tüm takım hareket ediyor. Gerçekten çok iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Malone ise "Alperen Şengün çok iyi bir oyuncu. Yetenekli. Ribaunt alabiliyor, sırtı dönük oyunu var, savunmacıların arasından ve farklı hücum oyunlarından sayı bulabiliyor. Takım arkadaşlarını daha iyi bir seviyeye çıkarıyor. Şengün, muazzam bir sezon geçiriyor. Oyuna, birçok farklı şekilde etki ediyor." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün, bu sezon 19,4 sayı, 8,2 ribaunt ve 6 asist ortalamasıyla Houston Rockets'ın başarısında başrolü oynadı.

Kaynak: AA

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş maçı sonrası hakem için flaş sözler! "Utanmaya bağlı morarma vardı"
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Gazze'de işledikleri suçlara akılalmaz kılıf! "Çocuk odasından Hitler kitabı çıktı"
G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen Şengün'den 23 sayılık performans!
Curry'nin 30 sayısı Warriors'a yetmedi
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Uzman, Başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ | ÖKBYS sınavı ne zaman? Giriş yeri sorgulama ekranı
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR 2023? | KYK kredi geri ödeme hesaplaması
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev operasyon! G.Saray'da 5 ayrılık birden Dev operasyon! G.Saray'da 5 ayrılık birden 11:48
Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? 11:48
Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü 11:37
"Herkes kendi mevkisinde oynayacak" "Herkes kendi mevkisinde oynayacak" 11:37
G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar 11:31
Alperen Şengün'den 23 sayılık performans! Alperen Şengün'den 23 sayılık performans! 11:20
Daha Eski
Cimbom'da Kerem kayıplarda! Cimbom'da Kerem kayıplarda! 11:17
Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler - Türkiye maçı ne zaman? 11:10
Fenerbahçe milli araya lider girdi! Fenerbahçe milli araya lider girdi! 10:57
Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya - Türkiye maçı ne zaman? 10:49
Fenerbahçe Opet SC Potsdam'a konuk olacak! Fenerbahçe Opet SC Potsdam'a konuk olacak! 10:29
Avcı'dan maçı kazandıran konuşma! Avcı'dan maçı kazandıran konuşma! 10:28